Kecelakaan Maut di Jalan Diponegoro Surabaya, Satu Pemotor Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut terjadi di persimpangan Jalan Diponegoro-Jalan Dr Soetomo, Kota Surabaya, Minggu (19/7) sekitar pukul 08.45 WIB. Insiden yang diduga dipicu pelanggaran rambu lalu lintas itu mengakibatkan seorang pengendara motor meninggal dunia.

Korban tewas diketahui berinisial MZ (26) warga Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, sedangkan pengendara lainnya, WB (50) warga Kota Bandung, mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di RSU dr Soetomo Surabaya.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Surabaya AKP Supriyono membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Dia mengatakan penyidik masih melengkapi keterangan saksi untuk memastikan kronologi kejadian.

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"Benar terjadi kecelakaan lalu lintas. Kronologi lengkapnya masih menunggu dua saksi," kata Supriyono saat dikonfirmasi.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan diduga terjadi karena pengendara Honda yang dikemudikan MZ melanggar rambu larangan putar balik.

Semula, MZ melaju dari arah utara menuju selatan di Jalan Diponegoro. Saat tiba di persimpangan Jalan Dr Soetomo, dia diduga berbelok ke kanan atau melakukan putar balik ketika lampu lalu lintas masih menyala hijau, meski di lokasi terdapat rambu larangan putar balik.

Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Kawasaki yang dikendarai WB. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan keras tidak dapat dihindari.

Benturan itu mengakibatkan kedua pengendara terpental ke badan jalan.