Operasi Katarak Kini Bisa Kurangi Ketergantungan Kacamata, Begini Teknologi Premium IOL

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perkembangan teknologi operasi katarak terus menghadirkan harapan baru bagi pasien yang ingin memperoleh kualitas penglihatan lebih optimal di usia lanjut.

Kini, operasi katarak tidak hanya bertujuan menghilangkan kekeruhan lensa mata, tetapi juga membantu pasien memperoleh penglihatan yang lebih baik melalui penggunaan Premium Intraocular Lens (Premium IOL). Teknologi ini memungkinkan pasien beraktivitas lebih nyaman dengan mengurangi ketergantungan pada kacamata minus, plus, maupun silinder.

Meningkatnya kebutuhan tersebut mendorong Eyelink Education bersama RS & Klinik Mata KMU dan National Eye Center (NEC) Surabaya menggelar Symposium & Workshop Premium IOL Course pada 18-19 Juli 2026 di Oakwood Hotel dan NEC Surabaya.

Kegiatan tersebut menjadi pelatihan ilmiah yang bertujuan meningkatkan kompetensi dokter spesialis mata dalam menguasai teknik operasi katarak premium sekaligus mengikuti perkembangan teknologi lensa premium.

Ketua Pelaksana Premium IOL Course dr Denisa Rosati Sp.M, mengatakan kegiatan tersebut merupakan pelatihan pertama yang secara khusus membahas teknik serta penerapan teknologi Premium IOL secara komprehensif.

"Antusiasme peserta sangat tinggi. Dokter spesialis mata yang hadir berasal dari berbagai daerah, mulai Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, hingga Samarinda, Mataram, Kendari, Toraja, dan Palembang," kata Denisa, Minggu (19/7).

Selama symposium dan workshop, peserta mendapatkan pembaruan ilmu mulai dari pemilihan pasien, perencanaan operasi, teknik implantasi lensa premium, hingga strategi memperoleh hasil penglihatan yang optimal.

"Peserta juga mengikuti diskusi kasus dan praktik langsung sehingga keterampilan klinis yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelayanan kepada pasien," ujarnya.