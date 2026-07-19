Crystalin RunXperience 2026 Surabaya Sukses, Diikuti 3.500 Pelari dan Libatkan 30 UMKM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Crystalin RunXperience 2026 sukses mencuri perhatian masyarakat saat pertama kali digelar di Surabaya. Ajang lari yang mengusung konsep More Than a Run itu berhasil menarik sekitar 3.500 peserta, jauh melampaui target awal yang hanya 2.000 pelari.

Director dan COO OT Grup Donny mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota kedua penyelenggaraan setelah kesuksesan Crystalin RunXperience di Jakarta selama dua tahun terakhir.

Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat serta dukungan Pemerintah Kota Surabaya menjadi alasan utama menghadirkan event tersebut di Kota Pahlawan.

"Sebelumnya Experience ini kami lakukan di Jakarta selama dua tahun dan cukup sukses. Kami melihat antusiasme runner bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di beberapa kota termasuk Surabaya. Dukungan dari Pemkot Surabaya juga luar biasa sehingga kami memutuskan menghadirkannya di sini," kata Donny, Minggu (19/7).

Dia mengaku tidak menyangka jumlah peserta yang mendaftar jauh melebihi target.

"Untuk event pertama di Surabaya target kami tidak lebih dari 2.000 peserta. Namun, antusiasmenya luar biasa hingga mencapai sekitar 3.500 pelari," ujarnya.

Donny menegaskan Crystalin RunXperience 2026 tidak hanya menawarkan kegiatan olahraga, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap melalui konsep More Than a Run.

Menurutnya, peserta tidak hanya berlari dari garis start menuju finish, tetapi juga dapat menikmati hiburan, kuliner, hingga berbagai aktivitas bersama keluarga.