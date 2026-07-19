Fakta Menarik The Odyssey, Film Epik Christopher Nolan yang Kini Tayang di Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sutradara Christopher Nolan kembali menyapa pencinta film lewat The Odyssey, adaptasi layar lebar dari kisah epik karya Homer, setelah sukses besar dengan Oppenheimer.

Film tersebut mulai tayang di bioskop Indonesia pada 15 Juli 2026 dan mengajak penonton mengikuti perjalanan Odysseus kembali ke Ithaka dalam balutan visual spektakuler.

Menariknya, seluruh proses pengambilan gambar dilakukan menggunakan kamera film IMAX sehingga menghadirkan kualitas visual yang lebih detail dan pengalaman menonton yang lebih imersif di layar IMAX.

Christopher Nolan mengaku tertantang mengadaptasi salah satu karya sastra paling berpengaruh sepanjang sejarah yang belum pernah diangkat menjadi film blockbuster modern.

"Saya merasa tertantang untuk menciptakan dunia mitologi Yunani Kuno dan menceritakannya dengan cara yang belum pernah saya lakukan sebelumnya," ujar Nolan dikutip Minggu (19/7).

Proses produksi The Odyssey berlangsung di enam negara, yakni Maroko, Yunani, Italia, Islandia, Skotlandia, dan Amerika Serikat.

Film tersebut juga tercatat sebagai film panjang pertama yang seluruh proses syutingnya menggunakan kamera film IMAX.

Pemeran Odysseus Matt Damon menyebut proyek tersebut sebagai pengalaman terbesar sepanjang kariernya.