Baba Rafi Tambah Puluhan Outlet di 3 Kota, Bidik Pasar Kuliner Perkotaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jaringan waralaba kuliner asal Surabaya, Kebab Turki Baba Rafi memperluas jaringan usahanya dengan menambah lebih dari 50 outlet di tiga wilayah, yakni Tangerang Kota, Jakarta Timur, dan Bandung Timur.

Penambahan outlet tersebut dilakukan seiring meningkatnya aktivitas bisnis kuliner di kawasan perkotaan. Selain memperluas jangkauan pasar, ekspansi ini juga disebut berdampak pada kebutuhan tenaga kerja di wilayah operasional baru.

Founder dan CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono, mengatakan pembukaan outlet baru dilakukan untuk mengikuti perkembangan pasar dan mendekatkan layanan kepada konsumen.

“Ekspansi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat jaringan bisnis kuliner nasional sekaligus menjawab kebutuhan pelanggan di berbagai daerah,” ujar Hendy dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (18/7).

Menurut Hendy, bertambahnya jumlah outlet juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Setiap gerai membutuhkan tenaga operasional untuk mendukung aktivitas penjualan dan pelayanan.

Selain pengembangan jaringan, Baba Rafi juga membuka skema kemitraan bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha kuliner. Mitra akan mendapatkan pendampingan terkait persiapan lokasi, operasional, hingga pemasaran.

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“Pendampingan diberikan agar mitra memahami proses menjalankan usaha, mulai dari persiapan awal hingga pengelolaan operasional,” katanya.

Hendy menyebut perkembangan bisnis waralaba kuliner saat ini cukup dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat perkotaan yang membutuhkan pilihan makanan praktis.