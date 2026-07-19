JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Baba Rafi Tambah Puluhan Outlet di 3 Kota, Bidik Pasar Kuliner Perkotaan

Baba Rafi Tambah Puluhan Outlet di 3 Kota, Bidik Pasar Kuliner Perkotaan

Minggu, 19 Juli 2026 – 14:09 WIB
Baba Rafi Tambah Puluhan Outlet di 3 Kota, Bidik Pasar Kuliner Perkotaan - JPNN.com Jatim
Jaringan kuliner asal Surabaya Baba Rafi memperluas pasar dengan membuka puluhan outlet baru di tiga kawasan metropolitan Indonesia. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jaringan waralaba kuliner asal Surabaya, Kebab Turki Baba Rafi memperluas jaringan usahanya dengan menambah lebih dari 50 outlet di tiga wilayah, yakni Tangerang Kota, Jakarta Timur, dan Bandung Timur.

Penambahan outlet tersebut dilakukan seiring meningkatnya aktivitas bisnis kuliner di kawasan perkotaan. Selain memperluas jangkauan pasar, ekspansi ini juga disebut berdampak pada kebutuhan tenaga kerja di wilayah operasional baru.

Founder dan CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono, mengatakan pembukaan outlet baru dilakukan untuk mengikuti perkembangan pasar dan mendekatkan layanan kepada konsumen.

Baca Juga:

“Ekspansi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat jaringan bisnis kuliner nasional sekaligus menjawab kebutuhan pelanggan di berbagai daerah,” ujar Hendy dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (18/7).

Menurut Hendy, bertambahnya jumlah outlet juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Setiap gerai membutuhkan tenaga operasional untuk mendukung aktivitas penjualan dan pelayanan.

Selain pengembangan jaringan, Baba Rafi juga membuka skema kemitraan bagi masyarakat yang ingin menjalankan usaha kuliner. Mitra akan mendapatkan pendampingan terkait persiapan lokasi, operasional, hingga pemasaran.

Baca Juga:

“Pendampingan diberikan agar mitra memahami proses menjalankan usaha, mulai dari persiapan awal hingga pengelolaan operasional,” katanya.

Hendy menyebut perkembangan bisnis waralaba kuliner saat ini cukup dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat perkotaan yang membutuhkan pilihan makanan praktis.

Jaringan kuliner asal Surabaya, Baba Rafi, memperluas pasar dengan membuka puluhan outlet baru di tiga kawasan metropolitan Indonesia
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Hendy Setiono Baba Rafi Enterprise waralaba Baba Rafi ekspansi ekspansi waralaba baba rafi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU