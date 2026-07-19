Panen Raya Serentak TNI di 43 Titik, Bulog Laporkan Serapan Beras 3,39 Juta Ton

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perum Bulog mencatat penyerapan gabah dan beras dalam negeri telah mencapai setara 3,39 juta ton beras hingga pertengahan Juli 2026. Jumlah tersebut sekitar 84 persen dari target pengadaan nasional sebanyak 4 juta ton pada tahun ini.

Capaian tersebut disampaikan dalam rangkaian Panen Raya Serentak tebu, padi, dan kedelai yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat (17/7). Kegiatan itu digelar serentak di 43 titik di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani turut menghadiri kegiatan tersebut bersama Panglima TNI Agus Subiyanto, jajaran menteri, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, serta pemangku kepentingan di sektor pangan.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga meninjau stan yang menampilkan program ketahanan pangan TNI dan sejumlah inisiatif hilirisasi sektor pertanian.

Program tersebut melibatkan tiga matra TNI, yakni TNI AD yang mengembangkan komoditas padi, TNI AL untuk kedelai, dan TNI AU pada komoditas tebu.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan hasil panen petani akan terus dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

"Bulog siap menjalankan penugasan pemerintah dengan memastikan hasil panen petani terserap, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah,” ujar Rizal.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan para pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mencapai target swasembada pangan.