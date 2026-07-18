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Prabowo Serukan Kebangkitan Koperasi Nasional di Harkopnas ke-79

Sabtu, 18 Juli 2026 – 16:50 WIB
Prabowo Serukan Kebangkitan Koperasi Nasional di Harkopnas ke-79 - JPNN.com Jatim
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangkitkan koperasi sebagai kekuatan ekonomi nasional saat menghadiri puncak Harkopnas ke-79 di Jakarta. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) menggelar puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh insan koperasi membangun kembali semangat gotong royong agar koperasi menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan mampu menyejahterakan masyarakat.

"Koperasi adalah alatnya orang lemah, tetapi seperti sapu lidi, satu lidi lemah, tetapi kalau bergabung menjadi sebuah kekuatan. Jangan khawatir, gerakan koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia," ujar Prabowo.

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Ketua Umum DEKOPIN Bambang Haryadi menilai kehadiran Presiden dalam peringatan Harkopnas menjadi momentum penting bagi kebangkitan gerakan koperasi nasional.

Menurut dia, perhatian pemerintah terhadap koperasi saat ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Baru dalam pemerintahan Bapak Presiden, gerakan koperasi mendapat perhatian dan menjadi program prioritas penguatan ekonomi masyarakat," katanya.

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Bambang juga menepis anggapan bahwa koperasi merupakan model usaha yang sudah ketinggalan zaman.

Dia mencontohkan sejumlah institusi besar dunia yang menerapkan sistem koperasi, seperti klub sepak bola Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, hingga Rabobank di Belanda.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangkitkan koperasi sebagai kekuatan ekonomi nasional saat menghadiri puncak Harkopnas ke-79 di Jakarta.
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TAGS   Presiden Prabowo Subianto Harkopnas hari koperasi nasional dekopin

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