Empat SD di Tulungagung Tak Dapat Murid Baru, Disdik Siapkan Pemindahan Guru

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tulungagung menyiapkan skema pemindahtugasan sementara bagi sejumlah guru sekolah dasar (SD) yang tidak mendapatkan murid baru pada tahun ajaran 2026/2027.

Langkah itu ditempuh setelah empat sekolah di Tulungagung tercatat tidak memperoleh satu pun peserta didik baru sehingga berdampak pada pemenuhan beban mengajar guru, termasuk pencairan tunjangan sertifikasi.

Kepala Seksi Kelembagaan Bidang SD Disdik Tulungagung Rifka Zuyun Umadah mengatakan guru kelas I di sekolah yang tidak memiliki murid baru tidak dapat memenuhi syarat beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per pekan.

"Kalau tidak ada siswa baru, otomatis tunjangan sertifikasi guru kelas I tidak bisa dicairkan," kata Rifka, Jumat (17/7).

Menurut dia, Disdik tengah menyiapkan solusi agar para guru tetap dapat memenuhi beban mengajar sesuai ketentuan.

Salah satunya dengan melakukan penataan atau pemindahtugasan sementara ke sekolah lain yang masih membutuhkan tenaga pendidik.

"Kami akan mencarikan solusi, salah satunya dengan memindahkan guru ke SD negeri lain agar beban mengajarnya tetap terpenuhi," ujarnya.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), terdapat 634 SD di Kabupaten Tulungagung. Dari jumlah tersebut, empat sekolah tidak mendapatkan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027.