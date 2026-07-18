Jam Tangan Mewah Tetap Diminati, Kolektor Lama -Anak Muda Mulai Melirik Dunia Horologi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pasar jam tangan mewah di Surabaya masih menunjukkan geliat positif di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Minat terhadap arloji premium tetap bertahan, didorong keberadaan kolektor setia serta munculnya generasi muda yang mulai tertarik mempelajari dunia horologi.

Beragam jam tangan luxury yang dipasarkan di Kota Pahlawan memiliki rentang harga yang cukup tinggi, mulai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Bahkan sejumlah koleksi premium dibanderol mencapai sekitar Rp900 juta.

Meski memiliki harga fantastis kondisi tersebut tidak menyurutkan minat para pecinta jam tangan.

Mereka datang bukan hanya untuk membeli, tetapi juga mencari informasi mengenai teknologi mesin, sejarah merek, hingga konsep desain dari setiap koleksi.

Distributor Grand Seiko Indonesia Kevin Lie menyebut Surabaya menjadi salah satu pasar potensial untuk produk arloji kelas premium.

Menurutnya, karakter konsumen saat ini mulai berkembang karena ketertarikan terhadap jam tangan tidak hanya datang dari kolektor lama.

“Peminat di Surabaya cukup banyak. Banyak orang yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai jam tangan mekanis dan melihat langsung produknya,” ujar Kevin, Jumat (17/7).