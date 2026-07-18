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Rumah Janda di Kediri Diduga Dibakar Mantan Suami, Motor PCX Ikut Ludes

Sabtu, 18 Juli 2026 – 11:36 WIB
Rumah Janda di Kediri Diduga Dibakar Mantan Suami, Motor PCX Ikut Ludes - JPNN.com Jatim
Rumah seorang janda di Plosoklaten, Kediri, terbakar dan diduga dibakar mantan suaminya. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan rumah dan motor PCX. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Rumah milik seorang janda berinisial EP (37) di Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, terbakar pada Kamis (16/7) dini hari. Polisi masih menyelidiki dugaan kebakaran yang disebut dipicu aksi mantan suami korban.

Akibat peristiwa tersebut, sebagian bangunan rumah hangus terbakar. Satu unit sepeda motor Honda PCX milik korban juga ludes dilalap api.

Salah seorang tetangga korban Narko (38) mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 01.30 WIB. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung berupaya memadamkan api sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.

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"Waktu saya istirahat, saya mendengar suara riuh dan minta tolong dari sebelah sekitar pukul 01.30 WIB. Saat keluar sudah ada api, tetapi masih kecil," ujarnya.

Warga mengambil air dari rumah sekitar menggunakan pompa air sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran karena aliran air di rumah korban tidak mengalir. 

Menurut Narko, kobaran api dengan cepat membesar hingga membakar bagian depan rumah. Sejumlah perabotan rumah tangga dan sepeda motor Honda PCX tidak berhasil diselamatkan.

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Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kaleb Untung Satrio Wicaksono mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 02.05 WIB.

Tim Damkar Pos Pare kemudian diberangkatkan tiga menit setelah laporan diterima dan tiba di lokasi sekitar pukul 02.20 WIB.

Rumah seorang janda di Plosoklaten, Kediri, terbakar dan diduga dibakar mantan suaminya. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran
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TAGS   rumah janda dibakar rumah dibakar mantan suami pembakaran rumah Kediri

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