5 Bangunan Liar di Atas Aset Pemkot Surabaya Dibongkar, Lahan Diperluas Jadi TPS

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membongkar lima bangunan liar yang berdiri di atas aset milik daerah di Jalan Jetis Kulon Pertolongan, Kecamatan Wonokromo, Kamis (16/7).

Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk perluasan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang kapasitasnya dinilai sudah tidak lagi mencukupi.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Surabaya Rizal Zainal Arifin, mengatakan pembongkaran dilakukan untuk mengamankan aset milik Pemkot yang selama ini ditempati tanpa dasar hukum.

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“Penertiban ini merupakan tindak lanjut dari permohonan bantuan penertiban yang diajukan DLH. Aset tersebut dimanfaatkan tanpa adanya hubungan hukum yang sah,” kata Rizal, Jumat (17/7).

Sebelum pembongkaran dimulai, petugas terlebih dahulu membantu penghuni mengeluarkan barang-barang mereka. Setelah bangunan dikosongkan, proses pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat excavator milik DSDABM.

Untuk menjamin keselamatan selama proses berlangsung, PLN dan PDAM juga melakukan pemutusan sementara aliran listrik dan air di lokasi.

Rizal menjelaskan, lima bangunan yang dibongkar terdiri dari tiga rumah tinggal dan dua bangunan yang digunakan sebagai gudang penyimpanan barang bekas.

“Total ada lima bangunan yang kami tertibkan. Sebagian digunakan sebagai tempat penyimpanan barang bekas dan seluruh area ditargetkan selesai dibersihkan hari ini,” ujarnya.