Nelayan Jember Hilang Digulung Ombak di Pantai Selatan Lumajang Ditemukan Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang mengevakuasi jenazah seorang nelayan asal Kabupaten Jember yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah tergulung ombak saat perahunya diterjang gelombang tinggi di perairan selatan Lumajang.

Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan pihaknya menerima laporan adanya sesosok jenazah yang terdampar di pesisir kawasan savana, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Jumat (17/7).

"Pihak Pusdalops BPBD Kabupaten Lumajang mendapatkan informasi bahwa ada jenazah terdampar di pinggir pesisir pantai Area Savana di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh," kata Isnugroho.

Setelah menerima laporan tersebut, tim gabungan dari BPBD Lumajang, Polsek Tempeh, dan Koramil setempat langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

Jenazah kemudian dibawa menggunakan ambulans dari Puskesmas Tempeh ke RSUD dr. Haryoto Lumajang guna proses identifikasi.

"Setelah dilakukan identifikasi, diketahui bahwa jenazah tersebut adalah Sugi (50), warga Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember yang terdampak gelombang tinggi di selatan laut Lumajang saat mencari ikan," ungkapnya.

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Menurut Isnugroho, korban sebelumnya berangkat melaut bersama dua rekannya, Gio dan Zaidin, dari Puger, Kabupaten Jember menuju perairan sebelah barat pada Kamis (16/7). Mereka kemudian bermalam di sekitar Pantai Watu Pecak, Kabupaten Lumajang.

"Pada Kamis (16/7) malam terjadi gelombang tinggi di pantai selatan Lumajang hingga menyebabkan perahu yang dipakai oleh ketiga nelayan tersebut penuh dengan air dan tidak stabil, sehingga korban Sugi terpental ke laut dan hilang tergulung ombak," jelasnya.