Puluhan Massa Geruduk Polda & Kejati Jatim, Minta Dugaan Korupsi Jampidsus Diusut Tuntas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puluhan massa yang mengatasnamakan Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia (JAKDI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jumat (17/7).

Dalam aksinya, massa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disebut menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Selain itu, mereka juga meminta aparat penegak hukum bersikap transparan dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara korupsi.

"Lembaga penegak hukum tidak boleh kompromi atau mengamankan orangnya masing-masing dari jeratan hukum. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu," ujar orator dari atas mobil komando.

Dalam orasinya, massa meminta aparat menunjukkan komitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi maupun TPPU secara profesional dan independen.

Mereka juga mendesak aparat membuktikan kepada publik bahwa tidak ada praktik kompromi ataupun ‘main mata’ dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Peserta aksi membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar Kejaksaan Agung dan Kejati Jawa Timur membuktikan tidak ada seorang pun yang kebal hukum serta tidak ada ruang bagi praktik kompromi dalam penegakan hukum.

Selain membentangkan spanduk, massa juga mengibarkan bendera Merah Putih selama aksi berlangsung.