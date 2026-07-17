JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Puluhan Massa Geruduk Polda & Kejati Jatim, Minta Dugaan Korupsi Jampidsus Diusut Tuntas

Puluhan Massa Geruduk Polda & Kejati Jatim, Minta Dugaan Korupsi Jampidsus Diusut Tuntas

Jumat, 17 Juli 2026 – 20:42 WIB
Puluhan Massa Geruduk Polda & Kejati Jatim, Minta Dugaan Korupsi Jampidsus Diusut Tuntas - JPNN.com Jatim
Puluhan massa JAKDI menggelar aksi di Polda dan Kejati Jawa Timur, mendesak aparat mengusut dugaan korupsi dan TPPU tanpa tebang pilih, Jumat (17/7). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puluhan massa yang mengatasnamakan Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia (JAKDI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jumat (17/7).

Dalam aksinya, massa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disebut menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Selain itu, mereka juga meminta aparat penegak hukum bersikap transparan dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara korupsi.

Baca Juga:

"Lembaga penegak hukum tidak boleh kompromi atau mengamankan orangnya masing-masing dari jeratan hukum. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu," ujar orator dari atas mobil komando.

Dalam orasinya, massa meminta aparat menunjukkan komitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi maupun TPPU secara profesional dan independen.

Mereka juga mendesak aparat membuktikan kepada publik bahwa tidak ada praktik kompromi ataupun ‘main mata’ dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Baca Juga:

Peserta aksi membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar Kejaksaan Agung dan Kejati Jawa Timur membuktikan tidak ada seorang pun yang kebal hukum serta tidak ada ruang bagi praktik kompromi dalam penegakan hukum.

Selain membentangkan spanduk, massa juga mengibarkan bendera Merah Putih selama aksi berlangsung.

Puluhan massa JAKDI menggelar aksi di Polda dan Kejati Jawa Timur, mendesak aparat mengusut dugaan korupsi dan TPPU tanpa tebang pilih.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   demo surabaya JAKDI Polda Jatim Kejati Jatim korupsi batubara TPPU jampidsus febri adriansyah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU