Viral Penumpang Commuter Line Mengaku Dibuntuti Pria Misterius, Respons Petugas Disorot

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Unggahan seorang penumpang perempuan yang mengaku menjadi korban dugaan penguntitan saat menaiki Commuter Line Supas rute Waru-Sidoarjo viral di media sosial Threads.

Melalui akun @yemmi__a, korban menceritakan peristiwa yang dialaminya pada Selasa (14/7) sekitar pukul 19.17 WIB. Dia mengaku baru pertama kali mengalami kejadian tersebut setelah hampir empat tahun rutin menggunakan kereta untuk beraktivitas.

Korban mengatakan mulai merasa tidak nyaman ketika kereta berhenti cukup lama di Stasiun Gedangan.

"Aku naik Commuter Line Supas itu dari Waru ke Sidoarjo. Mulai enggak aman, ada orang aneh itu muncul waktu kereta berhenti lama di Gedangan. Awalnya aku enggak ngeh, tetapi kok dia tiba-tiba minta dibukain pintu kereta, terus duduk menghadap ke luar," ujarnya saat dihubungi, Rabu (15/7).

Menurut korban, gerak-gerik pria tersebut membuatnya khawatir. Dia sempat menduga pria itu hendak melakukan tindakan berbahaya.

Merasa tidak aman, korban kemudian berpindah ke gerbong lain. Namun, dia mengaku pria tersebut ikut berpindah dan terus berada di dekatnya.

Korban mengaku sempat meminta bantuan kepada penumpang lain, tetapi respons yang diterima tidak sesuai harapannya.

"Aku cerita kalau dibuntuti, terus malah direspons 'kenal kali, Mbak'. Terus aku diam saja akhirnya. Orang aneh itu balik lagi dan berdiri persis di depanku meskipun ada bapak-bapak di sebelahku," tuturnya.