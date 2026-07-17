Mahasiswa Ubaya Ciptakan Mangonut Bar, Camilan Sehat Berbahan Daun Mangga Cegah Diabetes

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lima mahasiswa Universitas Surabaya (Ubaya) menciptakan inovasi camilan sehat bernama Mangonut Bar, pangan fungsional berbahan dasar daun mangga dan kulit kacang tanah yang berpotensi membantu mencegah diabetes sekaligus menjadi sumber antioksidan.

Tim tersebut terdiri atas Josephine Aprilia, Felicia Tiffany T, Jovianne Vevina, Sabina Ananda V, dan Edwin Tirtana dari Fakultas Teknobiologi serta Fakultas Bisnis dan Ekonomika Ubaya. Inovasi itu dipamerkan di Gedung Fakultas Teknobiologi Kampus Ubaya Tenggilis, Jumat (17/7).

Ketua Tim Josephine Aprilia mengatakan ide tersebut berawal dari tingginya angka penderita diabetes di Indonesia. Setelah melakukan studi literatur, tim menemukan potensi daun mangga dan kulit kacang tanah yang selama ini belum banyak dimanfaatkan.

"Produk kami bernama Mangonut Bar. Ada dua komponen utama, yaitu daun mangga dan kulit kacang tanah. Kami berangkat dari masalah diabetes yang sampai sekarang masih menjadi persoalan. Setelah studi literatur, kami menemukan daun mangga mengandung senyawa mangiferin yang dapat menghambat penyerapan gula di dalam tubuh," ujar Josephine.

Selain daun mangga, tim juga memanfaatkan limbah kulit kacang tanah yang diketahui mengandung senyawa luteolin dan eriodictyol sebagai antioksidan.

"Kalau daun mangganya berfungsi sebagai antidiabetes, sedangkan kulit kacang tanah berperan sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas," katanya.

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Josephine menjelaskan tim sengaja memilih konsep snack bar karena dinilai praktis dan mudah diterima masyarakat.

"Kami mencari bentuk makanan yang praktis, mudah dibawa ke mana-mana, dan sudah cukup dikenal masyarakat sehingga nantinya lebih mudah diterima," tuturnya.