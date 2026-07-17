Sinarmas Land Luncurkan Chester 2 di Surabaya Barat, Harga Mulai Rp2,5 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sinarmas Land memperluas portofolio hunian di Surabaya Barat dengan meluncurkan Klaster Chester 2 di kawasan Wisata Bukit Mas. Klaster terbaru ini dipasarkan mulai Rp2,5 miliar dan hadir setelah seluruh unit Chester tahap pertama ludes terjual.

Sales & Promotion Division Head East Indonesia Sinarmas Land Hario Utomo mengatakan peluncuran Chester 2 merupakan respons atas tingginya permintaan konsumen terhadap produk hunian di kawasan tersebut.

"Chester 1 sudah sold out dan banyak pelanggan yang meminta kami menghadirkan kembali produk serupa dengan layout yang berbeda. Karena itu kami menghadirkan Chester 2 dengan sejumlah inovasi baru," ujar Hario, Kamis (16/7).

Klaster Chester 2 mengusung konsep Liberty of Living, Where Everything is Within Your Reach, dengan menawarkan kemudahan akses ke berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat gaya hidup, hingga akses jalan tol.

Hunian tersebut berada di kawasan Wisata Bukit Mas seluas sekitar 100 hektare yang kini telah berkembang menjadi kawasan hunian matang dengan lebih dari 18 klaster, area komersial, serta dihuni sekitar 2.500 penduduk.

Menurut Hario, nilai kawasan juga akan terus meningkat seiring pelebaran Jalan Raya Menganti menjadi 24 meter dan rencana pembangunan Middle West Ring Road yang memperkuat konektivitas menuju pusat Kota Surabaya.

Selain itu, penghuni juga didukung kawasan komersial London Park Avenue yang telah diisi berbagai tenant, mulai dari apotek, klinik, hingga pusat kuliner.

"Keberadaan fasilitas komersial yang terus berkembang akan memberikan nilai tambah bagi investasi di kawasan ini," katanya.