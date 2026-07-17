Satgas MBG Sidak Dapur Karangsono Jember, Temukan Indikasi Pelanggaran Prosedur

jatim.jpnn.com, JEMBER - Tim Satuan Tugas (Satgas) Makanan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, menyusul dugaan kasus gangguan pencernaan yang dialami sejumlah siswa penerima program MBG.

Keputusan itu diambil setelah Satgas melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan evaluasi terhadap dapur penyedia makanan pada Kamis (16/7).

Ketua Satgas MBG Jember Akhmad Helmi Luqman mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan adanya anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

"Berdasarkan laporan yang kami terima, gejala gangguan pencernaan tidak muncul seketika, tetapi beberapa hari setelah makanan didistribusikan," kata Helmi.

Menurut dia, Satgas langsung melakukan langkah penanganan dan memastikan seluruh anak yang terdampak mendapatkan layanan kesehatan.

" Satgas mengambil langkah preventif dan penanganan medis secara menyeluruh untuk memastikan anak-anak di taman kanak-kanak (TK) dan madrasah ibtidaiyah (MI) kondisi kesehatannya kembali membaik," ujarnya.

Sejumlah siswa telah menjalani perawatan di Puskesmas Sukorejo, Puskesmas Paleran, RSUD Balung, hingga beberapa klinik swasta.

Helmi memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung Pemerintah Kabupaten Jember sesuai instruksi bupati.