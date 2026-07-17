Polisi Libatkan Tim Forensik Ungkap Penyebab Kebakaran Pasar Agrobis Babat Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Polres Lamongan menggandeng Tim Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) dan Tim Seksi Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur untuk mengungkap penyebab kebakaran Pasar Agrobis Babat.

Kedua tim diterjunkan dalam olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan yang digelar pada Kamis (16/7) sebagai bagian dari proses penyelidikan.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan olah TKP dilakukan bersama penyidik Satreskrim Polres Lamongan guna mencari penyebab pasti kebakaran yang terjadi pada Minggu (12/7) malam.

"Benar, penyidik Sat Reskrim Polres Lamongan bersama Tim Seksi Identifikasi Ditreskrimum Polda Jatim dan Tim Bidlabfor Polda Jatim telah melaksanakan olah TKP lanjutan terkait kebakaran di Pasar Agrobis Babat sebagai bagian dari proses penyelidikan," kata Hamzaid, Kamis (16/7).

Dia menjelaskan tim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di lokasi kejadian untuk mengumpulkan barang bukti sekaligus mencari petunjuk yang dapat mengungkap penyebab kebakaran.

Seluruh hasil pemeriksaan nantinya akan dianalisis bersama tim ahli sebelum kepolisian menyampaikan kesimpulan resmi.

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"Untuk perkembangan penanganan kejadian ini akan kami sampaikan lebih lanjut setelah proses penyelidikan dan pemeriksaan selesai dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, kebakaran yang melanda Pasar Agrobis Babat pada Minggu malam menghanguskan tujuh stan dan merusak enam stan lainnya.