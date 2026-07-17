MUF Permudah Pembiayaan Mobil Listrik dan Hybrid Lewat Mandiri Auto Deals 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Mandiri Utama Finance (MUF) bersama Bank Mandiri kembali menggelar Mandiri Auto Deals 2026 di Surabaya. Pameran otomotif tersebut menghadirkan berbagai solusi pembiayaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan hybrid dengan beragam promo menarik.

Mandiri Auto Deals 2026 berlangsung pada 15-19 Juli 2026 di Tunjungan Plaza 3 Surabaya sebagai bagian dari sinergi Mandiri Group dalam memperluas akses pembiayaan kendaraan ramah lingkungan.

Dalam pameran tersebut, masyarakat dapat melihat langsung berbagai pilihan kendaraan, berkonsultasi mengenai skema pembiayaan, hingga mengajukan pembelian kendaraan dalam satu lokasi.

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Untuk kategori mobil baru, tersedia 11 unit display dari berbagai merek otomotif, termasuk kendaraan listrik dan hybrid.

Sementara itu, kategori sepeda motor menghadirkan tujuh unit display dari tiga merek, yakni Alva, Vespa, dan Yamaha.

Plt Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance (MUF) Dapot Parasian Sukoco Sinaga mengatakan Mandiri Auto Deals 2026 menjadi langkah strategis untuk menghadirkan solusi pembiayaan kendaraan yang semakin mudah dijangkau masyarakat.

"Kehadiran Mandiri Auto Deals 2026 di Surabaya menjadi wujud sinergi MUF dan Bank Mandiri dalam mendekatkan solusi pembiayaan kendaraan listrik baik EV maupun hybrid kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya," ujar Dapot, Sabtu (17/7).

Menurut dia, dukungan ekosistem Mandiri Group memungkinkan masyarakat memperoleh pengalaman yang lebih lengkap, mulai dari pilihan kendaraan, proses pembiayaan yang mudah, hingga layanan bernilai tambah.