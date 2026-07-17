Iwan Sunito dan Koichi Takada Kolaborasi Bangun Ikon Baru Sydney Senilai Rp25 Triliun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengembang properti asal Indonesia Iwan Sunito mencatatkan pencapaian di Australia. Melalui perusahaan yang dipimpinnya One Global Capital, dia dipercaya memimpin proyek pengembangan kawasan mixed-use senilai sekitar AUD1,9 miliar atau setara Rp25 triliun di Sydney, New South Wales (NSW).

Proyek tersebut mendapat angin segar setelah Pemerintah New South Wales menetapkan proposal pengembangan kawasan Spencer Street di Five Dock sebagai State Significant Development (SSD) melalui jalur Housing Delivery Authority (HDA).

Penetapan itu membuka jalan bagi realisasi salah satu proyek pengembangan perkotaan terbesar yang saat ini tengah dikembangkan di negara bagian tersebut.

Dalam proyek itu, One Global Capital akan membangun sekitar 840 hunian baru yang dipadukan dengan hotel, area ritel, ruang komersial, ruang publik, dan berbagai fasilitas masyarakat dalam satu kawasan terpadu.

Melalui skema Housing Delivery Authority, proyek Five Dock berpeluang dikembangkan dengan Floor Space Ratio (FSR) sekitar 5,7:1 di atas lahan seluas kurang lebih 14.100 meter persegi.

Dengan ketentuan tersebut, potensi pengembangan kawasan mencapai sekitar 80.400 meter persegi Gross Floor Area (GFA) atau hampir dua kali lipat dibanding ketentuan dasar sebelumnya yang hanya 3,0:1 FSR.

Dalam proyek ini, Iwan kembali berkolaborasi dengan arsitek internasional Koichi Takada untuk menghadirkan kawasan mixed-use yang mengintegrasikan hunian, hospitality, area komersial, dan ruang publik melalui pendekatan desain berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut mempertemukan pengalaman Iwan sebagai arsitek, pengembang, investor, sekaligus pembentuk komunitas dengan filosofi desain organik khas Koichi Takada yang dikenal di tingkat internasional.