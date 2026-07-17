Pemancing Hilang di Pantai Pulau Merah Banyuwangi, Tim SAR Kerahkan Drone Thermal

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap seorang pemancing yang dilaporkan terseret ombak di kawasan Pantai Pulau Merah, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (16/7).

Korban diketahui bernama Muhammad Jafar Sodiq (35) warga Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi. Hingga memasuki hari kedua operasi pencarian, korban masih belum ditemukan.

Kepala Kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa mengatakan operasi pencarian dimulai sejak pukul 07.00 WIB diawali dengan briefing seluruh unsur SAR untuk menyusun strategi pencarian sesuai kondisi di lapangan.

"Kami bersama seluruh unsur SAR akan memaksimalkan pencarian pada hari kedua ini, namun dengan mengedepankan keselamatan personel di lapangan," kata Oka.

Dalam operasi tersebut, tim SAR gabungan yang terdiri atas Basarnas Banyuwangi, BPBD, Polsek Pesanggaran, Koramil Pesanggaran, Satpolairud, Life Guard Pulau Merah, Damkar, Barak Rescue, RAPI, BSI, dan masyarakat setempat membagi pencarian ke dalam tiga Search and Rescue Unit (SRU).

SRU 1 melakukan pencarian visual di atas permukaan laut menggunakan perahu karet Basarnas dengan pola parallel search pattern di area sekitar 5,5 nautical mile.

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Sementara itu, SRU 2 melakukan penyisiran melalui udara menggunakan drone thermal untuk menjangkau area seluas sekitar 1,1 nautical mile.

"SRU 3 melakukan penyisiran secara visual di sepanjang pesisir Pantai Pulau Merah ke arah barat sejauh 5,52 kilometer dengan pola visual track line," kata dia.