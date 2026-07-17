Ledakan Gudang Amunisi TNI AD di Madiun, Satu Prajurit Tewas dan Enam Terluka

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Ledakan terjadi di Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) TNI AD di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis pagi. Insiden tersebut mengakibatkan satu prajurit gugur, sementara enam personel lainnya mengalami luka-luka.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan satu personel dinyatakan meninggal dunia, empat mengalami luka berat, dan dua lainnya luka ringan.

"Satu orang personel dinyatakan meninggal dunia, kemudian empat orang mengalami luka berat, dan dua orang lainnya mengalami luka ringan," kata Donny saat konferensi pers di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (16/7).

Atas peristiwa tersebut, Donny mewakili jajaran Mabes AD menyampaikan belasungkawa atas gugurnya prajurit yang menjadi korban ledakan.

Dia menjelaskan ledakan terjadi ketika personel tengah melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeriksaan amunisi di gudang tersebut.

Meski demikian, Donny belum dapat memastikan penyebab pasti ledakan. Pihaknya masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan tim yang telah diterjunkan ke lokasi kejadian di Madiun.

"Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan ruang kepada tim investigasi agar dapat bekerja secara optimal serta menghindari spekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai," ujar Donny.

Saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap penyebab ledakan di gudang amunisi tersebut. (antara/mcr12/jpnn)