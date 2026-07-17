Musim Kemarau, Ratusan Kera Turun dari Pegunungan Wilis Serbu Pasar Ngebel Cari Makanan

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Ratusan kera ekor panjang (Macaca fascicularis) kembali terlihat berkeliaran di kawasan Pasar Ngebel, Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Kamis (16/7).

Kemunculan satwa liar tersebut disebut menjadi fenomena yang hampir terjadi setiap musim kemarau, ketika sumber pakan alami di kawasan hutan Pegunungan Wilis mulai berkurang.

Seorang warga Desa Wagir Lor Kepri mengatakan kawanan kera biasanya datang secara bergerombol dengan jumlah yang mencapai lebih dari 100 ekor.

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"Kalau musim kemarau mereka sering turun mencari makan. Datangnya bergerombol, jumlahnya bisa lebih dari seratus ekor," kata Kepri.

Menurut dia, kawanan kera umumnya menyisir area pasar untuk mencari sisa makanan atau mengambil makanan yang diletakkan terbuka di lapak para pedagang.

Meski demikian, selama ini satwa tersebut tidak menunjukkan perilaku agresif terhadap warga maupun pengunjung pasar.

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"Biasanya mereka hanya mencari makanan. Kalau dagangan ditutup atau dijaga, mereka juga tidak mengganggu," ujarnya.

Warga lainnya, Kasno, mengatakan kemunculan kera hampir terjadi setiap hari selama musim kemarau.