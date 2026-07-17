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Musim Kemarau, Ratusan Kera Turun dari Pegunungan Wilis Serbu Pasar Ngebel Cari Makanan

Jumat, 17 Juli 2026 – 09:34 WIB
Musim Kemarau, Ratusan Kera Turun dari Pegunungan Wilis Serbu Pasar Ngebel Cari Makanan - JPNN.com Jatim
Kawanan kera ekor panjang berkeliaran di kawasan Pasar Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (16/7/2026). Satwa liar dari kawasan hutan Pegunungan Wilis tersebut kerap turun ke permukiman dan pasar saat musim kemarau untuk mencari sumber makanan sehingga pedagang diimbau menyimpan makanan dan dagangan dengan baik. ANTARA/Dokumentasi pribadi

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Ratusan kera ekor panjang (Macaca fascicularis) kembali terlihat berkeliaran di kawasan Pasar Ngebel, Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Kamis (16/7).

Kemunculan satwa liar tersebut disebut menjadi fenomena yang hampir terjadi setiap musim kemarau, ketika sumber pakan alami di kawasan hutan Pegunungan Wilis mulai berkurang.

Seorang warga Desa Wagir Lor Kepri mengatakan kawanan kera biasanya datang secara bergerombol dengan jumlah yang mencapai lebih dari 100 ekor.

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"Kalau musim kemarau mereka sering turun mencari makan. Datangnya bergerombol, jumlahnya bisa lebih dari seratus ekor," kata Kepri.

Menurut dia, kawanan kera umumnya menyisir area pasar untuk mencari sisa makanan atau mengambil makanan yang diletakkan terbuka di lapak para pedagang.

Meski demikian, selama ini satwa tersebut tidak menunjukkan perilaku agresif terhadap warga maupun pengunjung pasar.

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"Biasanya mereka hanya mencari makanan. Kalau dagangan ditutup atau dijaga, mereka juga tidak mengganggu," ujarnya.

Warga lainnya, Kasno, mengatakan kemunculan kera hampir terjadi setiap hari selama musim kemarau.

Ratusan kera ekor panjang kembali turun ke Pasar Ngebel, Ponorogo, saat musim kemarau. Warga menyebut fenomena ini terjadi hampir setiap tahun.
Sumber Antara
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TAGS   kera lereng wilis kera ekor panjang pengunungan wilis pasar ngebel Ponorogo

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