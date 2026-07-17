Gudang Amunisi TNI AD di Madiun Dilaporkan Meledak

jatim.jpnn.com, MADIUN - Sebuah ledakan diduga terjadi di Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) milik TNI AD di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis (16/7).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ledakan terjadi pada Kamis pagi. Insiden tersebut dilaporkan mengakibatkan korban jiwa dan korban luka dari unsur militer. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai kronologi maupun jumlah korban.

Kepala Penerangan Kogem (Kapenrem) 081/Dhirotsaha Jaya Mayor Inf Ismail membenarkan adanya insiden tersebut. Meski demikian, ia menegaskan penjelasan resmi mengenai kejadian itu akan disampaikan oleh otoritas di tingkat pusat.

"Nanti pusat yang akan menyampaikan hasilnya," kata Ismail saat dikonfirmasi wartawan.

Usai insiden, aparat TNI langsung mengamankan kawasan gudang dengan menutup akses menuju lokasi untuk mendukung proses evakuasi dan sterilisasi area.

Sejumlah korban juga dilaporkan dievakuasi ke RSUD Caruban, Kabupaten Madiun, guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Pantauan di RSUD Caruban hingga Kamis sore menunjukkan pengamanan diperketat. Personel TNI tampak berjaga di sekitar Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan area kamar jenazah.

Sementara itu, pengamanan di lokasi gudang munisi juga diperketat. Aktivitas masyarakat di sekitar kawasan dibatasi, sementara sejumlah pejabat dari Kodam V/Brawijaya dan Polisi Militer dilaporkan telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan lebih lanjut. (antara/mcr12/jpnn)