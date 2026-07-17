Cuaca Jawa Timur 17 Juli 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (17/7).

Paginya Banyuwangi dan Kediri berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya Pacitan dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah.

Malamnya Bondowoso, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Lumajang, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 14-32 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-17 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)