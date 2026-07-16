Rencana Toko Miras di Barata Jaya Surabaya Picu Penolakan, Warga Ancam Demo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga bersama seluruh pengurus RT dan RW 3 Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya, menyatakan menolak rencana operasional toko minuman beralkohol (mihol) Spiritshaus di Jalan Barata Jaya XIX.

Penolakan itu disampaikan karena warga menilai lingkungan permukiman tersebut telah memiliki cukup banyak usaha yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Selain itu, toko tersebut disebut telah memasang plakat promosi meski belum beroperasi.

Ketua RT 7 RW 3 Barata Jaya Hadi Santoso mengatakan penolakan merupakan hasil kesepakatan seluruh pengurus RT di wilayah RW 3.

"Kami menolak adanya toko minuman keras Spiritshaus. Saat rapat kemarin, seluruh pengurus RT sepakat menolak. Sudah cukup usaha seperti itu di wilayah kami," kata Hadi, Kamis (16/7).

Menurut Hadi, warga berharap lingkungan permukiman tetap kondusif dan tidak bertambah dengan usaha penjualan minuman beralkohol.

Dia mengaku telah menyampaikan keberatan tersebut kepada pihak pengelola, termasuk meminta agar plakat promosi yang dipasang diturunkan.

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Hadi juga menyarankan agar pemilik mempertimbangkan jenis usaha lain yang dinilai lebih sesuai dengan lingkungan permukiman.

"Mumpung belum mengurus izinnya, kami minta mengganti usahanya. Kalau membuka warung kopi, kafe, restoran, atau depot makanan tentu kami tidak keberatan," ujarnya.