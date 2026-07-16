Musik Funkot Makin Diminati, Ibiza Club Surabaya Siapkan Regenerasi DJ

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Musik Funky Kota atau Funkot masih menjadi salah satu genre yang mendominasi industri Rekreasi Hiburan Umum (RHU) di Surabaya. Genre musik elektronik yang berkembang di Indonesia itu dinilai memiliki basis penggemar yang kuat dan mampu menarik minat pengunjung.

Salah satu pelaku usaha hiburan malam yang konsisten menghadirkan musik Funkot adalah Ibiza Club Surabaya.

Manajer Ibiza Club Surabaya Arman mengatakan Funkot memiliki komunitas penikmat yang tersebar di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, hingga Bali.

"Musik Funkot memberi ruang bagi DJ untuk berkreasi melalui teknik remix, mashup, edit, dan lainnya sesuai karakter masing-masing. Karena itu kreativitas di genre ini sangat berkembang," kata Arman, Kamis (16/7).

Menurut dia, keunggulan Funkot terletak pada kemampuannya menggabungkan berbagai unsur musik elektronik sehingga mampu menghadirkan suasana pesta dengan karakter yang khas.

"Genrenya sedang berkembang di Indonesia, kami ingin ikut memperkenalkan Funkot kepada masyarakat yang lebih luas," ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Ibiza Club Surabaya bekerja sama dengan JJ Management mendirikan IBX JJ Production DJ School Management untuk mencetak DJ, termasuk yang berfokus pada genre Funkot.

Arman menilai peluang perkembangan musik Funkot masih terbuka lebar, terutama dengan semakin besarnya pengaruh platform digital seperti TikTok, YouTube, dan Instagram Reels yang dinilai mampu memperluas jangkauan musik remix kepada generasi muda.