Pergunu Sebut KH Muhammad Yusuf Hasyim Penuhi Syarat Jadi Pahlawan Nasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Prof Dr KH Asep Saifuddin Chalim menyatakan KH Muhammad Yusuf Hasyim telah memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan hasil kajian sejarah dan kelengkapan dokumen akademik.

Hal itu disampaikan Asep dalam Seminar Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional KH Muhammad Yusuf Hasyim di Surabaya, Rabu (15/7).

"Seminar ini kita laksanakan untuk menyemarakkan informasi bahwa KH Muhammad Yusuf Hasyim telah memenuhi syarat. Artinya, beliau tinggal menunggu waktu untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional," kata Asep.

Asep menjelaskan usulan tokoh yang akrab disapa Pak Ud tersebut sebelumnya telah melalui tahapan penilaian Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) hingga masuk dalam daftar 20 nama yang diajukan kepada Presiden.

Dari 48 usulan calon pahlawan nasional yang diseleksi pada tahun sebelumnya, hanya 20 nama yang diteruskan kepada Presiden. Namun, pemerintah saat itu menetapkan 10 tokoh sebagai pahlawan nasional.

"KH Muhammad Yusuf Hasyim merupakan bagian dari 10 nama yang belum ditetapkan dari 20 usulan tahun lalu. Tentunya nanti akan mendapatkan prioritas," ujarnya.

Menurut Asep, salah satu kekuatan utama pengusulan tersebut terletak pada kelengkapan naskah akademik yang disusun berdasarkan sekitar 120 referensi, terdiri atas 76 sumber primer dan sisanya sumber sekunder.

Dia menilai jumlah sumber primer tersebut menjadi salah satu yang paling lengkap dibandingkan usulan tokoh lain yang dibahas Dewan Gelar pada periode sebelumnya.