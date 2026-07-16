Ngikan Tambah Gerai di Mulyosari, Bidik Pasar Kuliner Surabaya Timur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ngikan memperluas jaringan usahanya di Surabaya dengan membuka gerai baru di kawasan Mulyosari. Langkah tersebut menjadi bagian dari ekspansi perusahaan untuk menjangkau pasar kuliner di wilayah Surabaya Timur.

Founder Baba Rafi Enterprise yang menaungi NGIKAN Hendy Setiono, mengatakan pembukaan gerai baru itu juga dibarengi dengan proses rebranding. Meski menghadirkan konsep baru, perusahaan tetap mempertahankan menu yang menjadi identitas utamanya.

“Pembukaan outlet di Mulyosari melewati proses rebranding, guna menancapkan eksistensi kami, dalam industri kuliner tanah air,” ujar Hendy dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (15/7).

Menurut Hendy, Surabaya Timur dipilih karena kawasan tersebut terus berkembang sebagai pusat hunian, pendidikan, dan aktivitas ekonomi. Kondisi itu dinilai menjadi peluang bagi pelaku usaha kuliner untuk memperluas pasar.

“Ke depan, sejumlah kota lain juga turut dalam agenda ekspansi perusahaan dalam beberapa waktu mendatang,” ungkap Hendy.

Selain memperluas jaringan usaha, perusahaan juga menyatakan ingin mendorong peningkatan konsumsi ikan melalui penyajian menu yang lebih praktis dan sesuai dengan selera masyarakat perkotaan.

“Dengan bertambahnya gerai di Mulyosari, masyarakat Surabaya Timur kini memiliki pilihan baru untuk menikmati sajian olahan ikan tanpa harus menuju pusat kota,” pungkas Hendy. (mcr23/jpnn)