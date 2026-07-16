Honor Pegawai Koperasi Merah Putih Rp76 Ribu Jadi Sorotan, Emil Dardak Buka Suara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak angkat bicara terkait polemik honor pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro.

Polemik mencuat setelah sejumlah pegawai mengaku semula dijanjikan honorarium sebesar Rp1,7 juta per bulan. Namun, mereka mengaku hanya menerima upah sekitar Rp76 ribu.

Emil mengatakan hingga kini Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerima laporan lengkap mengenai persoalan tersebut.

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"Kami belum menerima informasi secara detail. Masih di internal," kata Emil, Rabu (15/7).

Menurut Emil, persoalan operasional KDKMP berada dalam kewenangan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pengelola utama program tersebut.

Dia menyebut hingga saat ini pihak Agrinas juga belum menyampaikan penjelasan resmi mengenai penyebab belum terpenuhinya hak pekerja maupun kendala distribusi barang yang sempat terjadi.

"Sampai saat ini, pihak Agrinas belum menginfokan ke kami secara detail terkait penyebab persoalan itu terjadi. Kami tunggu tentunya tindak lanjut dari Agrinas," ujarnya.

Selain persoalan honor, pasokan barang ke gerai koperasi pada awal Juli juga dilaporkan mengalami kendala. Padahal, distribusi produk masih berada di bawah kendali PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai bagian dari skema pendampingan sebelum koperasi beroperasi secara mandiri.