KKP Ungkap Perkembangan Perbaikan IPAL Perusahaan yang Diduga Cemari Laut Situbondo

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengawal komitmen perbaikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) milik PT Fuyuan Biologi Technology (PT FBT), perusahaan pengolahan rumput laut di Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Perusahaan tersebut sebelumnya menjadi sorotan setelah muncul dugaan pencemaran lingkungan perairan yang sempat viral di media sosial.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Sahono Budianto mengatakan pihaknya terus memantau pelaksanaan perbaikan IPAL agar sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan perusahaan.

"Kami memastikan perbaikan dilakukan sesuai komitmen pelaku usaha untuk mencegah potensi pencemaran sumber daya ikan dan ekosistem pascaperbaikan IPAL di perusahaan tersebut," kata Sahono dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7).

Menurut dia, selama masa komitmen perbaikan, PT FBT secara rutin menyampaikan laporan perkembangan harian (daily progress report) selama 14 hari.

Adapun perbaikan yang dilakukan meliputi pembenahan saluran limbah, pemantauan kualitas air limbah setiap hari, konsultasi teknis dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo, pemasangan pipa sludge transfer, penataan jalur perpipaan, hingga penyempurnaan sistem pengolahan air limbah.

Selanjutnya, perusahaan diwajibkan melakukan uji kualitas air limbah untuk memastikan hasil pengolahan memenuhi baku mutu sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014.

"Tahap selanjutnya melakukan uji kualitas air untuk memastikan baku mutu air limbah industri pengolahan rumput laut sesuai ketentuan," ujar Sahono.