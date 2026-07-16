Rahasia SMPN 6 Pasuruan Tingkatkan Literasi Siswa Lewat Program Gerebek Pustaka

jatim.jpnn.com, PASURUAN - SMP Negeri 6 Pasuruan terus menguatkan budaya literasi melalui program Gerebek Pustaka (Gerakan Berkunjung Siswa ke Perpustakaan Iqro' Seminggu Sekali). Program tersebut menjadi salah satu strategi sekolah untuk meningkatkan minat baca sekaligus membentuk karakter siswa melalui pembiasaan literasi.

Pembina Program Gerebek Pustaka Denok Styaningrum mengatakan program tersebut merupakan bagian dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang mendorong siswa tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu memahami, menulis, berpikir kritis, hingga menyampaikan kembali informasi yang diperoleh.

"Gerebek Pustaka adalah upaya menjadikan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang warganya literat sepanjang hayat. Program ini juga menjadi bagian dari literasi sekolah melalui aktivitas membaca, menyimak, menulis, dan berbicara," ujar Denok dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7).

Dia menjelaskan secara umum program tersebut bertujuan menumbuhkan karakter siswa melalui pembudayaan ekosistem literasi di sekolah agar menjadi kebiasaan sepanjang hayat.

Secara khusus, program itu diarahkan untuk membangun kesadaran siswa mengenai pentingnya membaca sebagai penunjang pembelajaran yang efektif, meningkatkan kemampuan menulis, berbicara, berpikir kritis dan kreatif, serta menjadikan literasi sebagai budaya positif di lingkungan sekolah.

Program Gerebek Pustaka diikuti seluruh siswa kelas VII, VIII, dan IX dengan total 745 siswa. Kegiatan dilaksanakan sekali dalam sepekan di Perpustakaan Iqro' SMPN 6 Pasuruan dan terintegrasi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia selama satu jam pelajaran.

Dalam pelaksanaannya, siswa datang ke perpustakaan, memilih buku sesuai minat, membaca, membuat ringkasan, kemudian mempresentasikan hasil bacaannya di depan teman sekelas. Setelah itu guru memberikan evaluasi terhadap hasil kegiatan.

Menurut Denok, penerapan program tersebut memberikan dampak positif terhadap kemampuan literasi siswa.