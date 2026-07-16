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Eri Minta Jajaran Pemkot Tak Tunggu Perintah, Sidak Dijadikan Tolak Ukur Kinerja

Kamis, 16 Juli 2026 – 13:08 WIB
Eri Minta Jajaran Pemkot Tak Tunggu Perintah, Sidak Dijadikan Tolak Ukur Kinerja - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memberikan pengarah kepada jajaran. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerja lebih proaktif tanpa harus menunggu instruksi langsung dari kepala daerah.

Menurutnya, inspeksi mendadak (sidak) yang belakangan rutin dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan sistem birokrasi berjalan sebagaimana mestinya.

Eri mengatakan evaluasi selama lebih dari dua pekan turun langsung ke lapangan menunjukkan masih ada perangkat daerah yang baru bergerak setelah mendapat perintah darinya.

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Kondisi tersebut dinilai harus segera diubah agar pelayanan publik tidak bergantung pada kehadiran wali kota.

“Harapan saya, seluruh jajaran pemerintah ketika saya sudah melakukan satu kegiatan, maka itu menjadi contoh untuk kegiatan yang lainnya tanpa saya memerintah,” kata Eri seusai Apel Pengarahan di Balai Kota, Kamis (16/7).

Dia mencontohkan penutupan parkir tanpa izin yang seharusnya langsung ditindaklanjuti seluruh perangkat terkait.

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Menurutnya, izin parkir bukan sekadar administrasi, tetapi mengatur kepastian tarif, pengelola, hingga tanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan.

“Kalau saya sudah menutup parkir yang tidak berizin, ya yang lain juga harus ditutup. Jangan masih harus saya suruh lagi,” ujarnya.

Tak ingin birokrasi berjalan karena perintah, Eri Cahyadi meminta seluruh OPD menjadikan hasil sidak sebagai pedoman
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TAGS   Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya Kota Surabaya Sidak kota surabaya sidak aduan kota surabaya

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