Cari Kepiting di Perairan Pasean, Nelayan Pamekasan Dilaporkan Hilang

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Tim gabungan yang terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Polri, TNI, dan perangkat desa masih melakukan pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.

Nelayan yang dilaporkan hilang bernama Moh Romli (27). Ia diduga hilang saat mencari ikan bersama empat rekannya pada Selasa (14/7).

Kasi Humas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan pencarian telah dilakukan sejak Rabu pagi dan hingga malam hari masih terus berlangsung.

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"Pencarian dilakukan mulai pagi, dan hingga malam ini masih berlangsung," kata Yoni, Rabu (15/7).

Berdasarkan keterangan yang dihimpun petugas, korban berangkat melaut sekitar pukul 01.00 WIB

menggunakan perahu untuk memasang alat perangkap kepiting.

Sekitar pukul 07.00 WIB, rekan-rekan korban menyadari Moh Romli sudah tidak berada di atas perahu.

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"Setelah menyadari Romli sudah tidak berada di atas perahu, teman-teman korban langsung melakukan pencarian di sekitar lokasi. Namun korban tidak ditemukan sehingga keluarga segera dihubungi," ujarnya.

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian.