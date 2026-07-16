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Kejari Tulungagung Periksa 30 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Griya Dalem Kanjengan

Kamis, 16 Juli 2026 – 12:07 WIB
Kejari Tulungagung Periksa 30 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Griya Dalem Kanjengan - JPNN.com Jatim
Tim penyidik Kejaksaan Tulungagung menggeledah arsip di Kantor Kelurahan Kepatihan, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (14/7/2026). Penggeledahan tersebut dilakukan untuk melengkapi alat bukti berupa dokumen sertifikat, riwayat tanah, buku C desa, serta surat keterangan waris yang terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan tanah Griya Kanjengan tahun anggaran 2022 dengan nilai anggaran sekitar Rp10,5 miliar. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung telah memeriksa 30 saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan aset Griya Dalem Kanjengan. Salah satu yang dimintai keterangan adalah mantan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung Roni mengatakan jumlah saksi yang diperiksa masih berpotensi bertambah seiring perkembangan penyidikan.

“Hingga saat ini sudah ada 30 saksi yang diperiksa dan kemungkinan bertambah menjadi sekitar 36 orang,” kata Roni, Rabu (15/7).

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Menurut dia, para saksi berasal dari berbagai pihak yang berkaitan dengan proses pengadaan aset tersebut, mulai dari ahli waris, notaris, pejabat pemerintah daerah, hingga mantan kepala daerah.

Roni mengungkapkan Maryoto Birowo telah dua kali memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan.

Selain itu, notaris yang menangani proses pengadaan aset juga telah diperiksa.

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“Seluruh saksi yang kami panggil bersikap kooperatif dan memenuhi pemeriksaan,” ujarnya.

Penyidikan difokuskan pada proses pengadaan aset Griya Dalem Kanjengan yang berlangsung sejak 2017 hingga rampung pada 2022.

Penyidikan dugaan korupsi pengadaan aset Griya Dalem Kanjengan terus bergulir. Kejari Tulungagung telah memeriksa 30 saksi dan masih mendalami kasus tersebut.
Sumber Antara
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TAGS   kejari tulungagung korupsi griya dalem kanjengan korupsi tulungagung korupsi pengadaan aset pemeriksaan saksi

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