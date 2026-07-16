Mobil Tabrak Truk Mogok di Tol Malang-Pandaan, 5 Orang Tewas

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Malang-Pandaan KM 72/B, tepatnya di wilayah Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Rabu (15/7) malam.

Sebuah mobil Honda CR-V menabrak bagian belakang truk Fuso yang berhenti di bahu jalan akibat mogok. Insiden ini mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Kasi Humas Polres Pasuruan Iptu Joko Suseno menjelaskan kecelakaan bermula ketika Honda CR-V bernomor polisi L 1720 CAY melaju dari arah Malang menuju Surabaya.

“Diduga pengemudinya kurang berhati-hati dan kurang konsentrasi selanjutnya kendaraan Mobil Honda CRV nopol L 1720 CAY bergerak ke kiri menyerempet guardril sebelah kiri jalur Malang ke Pandaan,” kata Joko, Kamis (16/7).

Setelah menyerempet pembatas jalan, mobil tersebut menghantam bagian belakang kanan truk Fuso bernomor polisi AD 8827 YA yang sedang berhenti di bahu jalan.

“(Truk) mogok di bahu jalan sebelah kiri jalur dari arah Malang ke Surabaya,” ujarnya.

Benturan keras membuat bagian depan hingga atap Honda CR-V ringsek. Sementara truk Fuso mengalami kerusakan pada bagian belakang, meliputi slebor kanan patah dan pecah, bemper belakang bengkok, serta bak belakang penyok.

Polisi mencatat total korban dalam kecelakaan ini mencapai sembilan orang. Lima penumpang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan empat lainnya mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit.