JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Mobil Tabrak Truk Mogok di Tol Malang-Pandaan, 5 Orang Tewas

Mobil Tabrak Truk Mogok di Tol Malang-Pandaan, 5 Orang Tewas

Kamis, 16 Juli 2026 – 11:36 WIB
Mobil Tabrak Truk Mogok di Tol Malang-Pandaan, 5 Orang Tewas - JPNN.com Jatim
Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Malang-Pandaan KM 72/B, tepatnya di wilayah Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Rabu (15/7) malam. Foto: Humas Polres Pasuruan

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Malang-Pandaan KM 72/B, tepatnya di wilayah Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Rabu (15/7) malam.

Sebuah mobil Honda CR-V menabrak bagian belakang truk Fuso yang berhenti di bahu jalan akibat mogok. Insiden ini mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Kasi Humas Polres Pasuruan Iptu Joko Suseno menjelaskan kecelakaan bermula ketika Honda CR-V bernomor polisi L 1720 CAY melaju dari arah Malang menuju Surabaya.

Baca Juga:

“Diduga pengemudinya kurang berhati-hati dan kurang konsentrasi selanjutnya kendaraan Mobil Honda CRV nopol L 1720 CAY bergerak ke kiri menyerempet guardril sebelah kiri jalur Malang ke Pandaan,” kata Joko, Kamis (16/7).

Setelah menyerempet pembatas jalan, mobil tersebut menghantam bagian belakang kanan truk Fuso bernomor polisi AD 8827 YA yang sedang berhenti di bahu jalan.

“(Truk) mogok di bahu jalan sebelah kiri jalur dari arah Malang ke Surabaya,” ujarnya.

Baca Juga:

Benturan keras membuat bagian depan hingga atap Honda CR-V ringsek. Sementara truk Fuso mengalami kerusakan pada bagian belakang, meliputi slebor kanan patah dan pecah, bemper belakang bengkok, serta bak belakang penyok.

Polisi mencatat total korban dalam kecelakaan ini mencapai sembilan orang. Lima penumpang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan empat lainnya mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di rumah sakit.

Diduga kurang hati-hati, mobil tabrak truk mogok di Tol Malang-Pandaan, 5 meningga dunia
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   mobil tabrak truk tol malang-pandaan kecelakaan tol malang pandaan kecelakaan maut tol

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU