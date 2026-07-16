Fenomena Jumlah Murid Menyusut, Dua SD di Pacitan Hanya Memiliki Satu Siswa Baru

jatim.jpnn.com, PACITAN - Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan terus memantau fenomena menurunnya jumlah peserta didik baru di sejumlah sekolah dasar negeri. Bahkan pada tahun ajaran 2026/2027, terdapat dua SD negeri yang masing-masing hanya menerima satu siswa baru.

Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pacitan Wahyono mengatakan kondisi tersebut mulai terjadi di sejumlah sekolah dasar, termasuk yang berada di kawasan perkotaan.

"Input siswanya memang semakin sedikit. Namun kami masih berharap beberapa tahun ke depan jumlah anak usia masuk SD tetap tersedia sehingga sekolah masih dapat menerima peserta didik baru," kata Wahyono, Rabu (15/7).

Dua sekolah yang masing-masing hanya memperoleh satu peserta didik baru adalah SD Negeri 1 Sedeng dan SD Negeri 1 Sambong di Kecamatan Pacitan.

Meski jumlah siswanya sangat minim, kedua sekolah tetap menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dan memperoleh layanan pendidikan yang sama seperti sekolah lainnya.

"Ada dua sekolah yang masing-masing hanya memperoleh satu siswa baru. Meski demikian, mereka tetap mendapatkan layanan pendidikan yang sama seperti sekolah lainnya," ujarnya.

Menurut Wahyono, minimnya jumlah siswa baru bukan disebabkan kualitas sekolah yang menurun, melainkan karena jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut terus berkurang.

Fenomena serupa juga mulai terlihat di sejumlah SD lainnya yang pada tahun ajaran 2026/2027 hanya menerima kurang dari 10 peserta didik baru.