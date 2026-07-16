Sempat Dicari Semalaman, ABK KM Orvia-09 Ditemukan Tewas di Pelabuhan Pacitan

jatim.jpnn.com, PACITAN - Tim SAR gabungan menemukan Sulkifli (34) anak buah kapal (ABK) KM Orvia-09 asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dalam kondisi meninggal dunia setelah dilaporkan tercebur ke laut di Dermaga Pelabuhan Perikanan Tamperan, Kabupaten Pacitan.

Korban ditemukan pada Rabu (15/7) sekitar pukul 09.45 WIB, setelah pencarian dilakukan sejak Selasa (14/7) malam.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan, dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi dihentikan.

"Korban sudah ditemukan tadi pagi sehingga operasi SAR dinyatakan selesai," kata Erwin, Rabu (15/7).

Jenazah Sulkifli kemudian dievakuasi ke RSUD dr Darsono Pacitan untuk menjalani pemeriksaan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

Kapolsek Pacitan Iptu Yuyun Krisdiantoro menjelaskan, korban diduga terjatuh saat berpindah dari perahu sekoci menuju dermaga seusai beraktivitas di atas KM Orvia-09.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun petugas, korban diduga tidak dapat berenang sehingga langsung tenggelam setelah terjatuh ke perairan pelabuhan.

"Korban diduga terjatuh saat berpindah dari perahu sekoci ke dermaga dan diketahui tidak bisa berenang," ujar Yuyun.