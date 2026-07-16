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Puluhan Tahun Diterjang Rob, Siswa SD di Surabaya Berangkat Sekolah Digendong Orang Tua

Kamis, 16 Juli 2026 – 08:43 WIB
Puluhan Tahun Diterjang Rob, Siswa SD di Surabaya Berangkat Sekolah Digendong Orang Tua - JPNN.com Jatim
Banjir rob yang rutin melanda Kalianak, Surabaya, merendam sekolah. Sebanyak 195 siswa tetap belajar meski ruang kelas tergenang air laut. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Banjir rob yang merendam kawasan Kalianak, Kecamatan Krembangan, Surabaya, tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga memengaruhi kegiatan belajar mengajar di SD Yayasan Karya Putra.

Sebanyak 195 siswa di sekolah tersebut tetap mengikuti pembelajaran meski sebagian ruang kelas tergenang air laut setinggi mata kaki. Agar bisa beraktivitas, para siswa terpaksa melepas sepatu dan mengenakan sandal.

Tak hanya itu, demi menjaga seragam tetap kering, sebagian siswa harus digendong orang tua mereka saat berangkat maupun pulang sekolah.

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Guru SD Yayasan Karya Putra Yuli mengatakan pihak sekolah memilih tetap menggelar pembelajaran karena bertepatan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

"Dua kelas mengalami dampak paling parah dengan genangan setinggi mata kaki. Namun, kami tidak meliburkan siswa karena kegiatan pembelajaran tetap harus berjalan dan saat ini juga bertepatan dengan MPLS," ujar Yuli, Rabu (15/7).

Menurut dia, banjir rob sudah menjadi persoalan yang terus berulang sejak sekolah berdiri pada 1998. Dalam sebulan, genangan air laut bisa terjadi dua hingga tiga kali.

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Pihak sekolah telah berupaya melakukan perbaikan infrastruktur secara bertahap. Namun, keterbatasan anggaran membuat upaya penanganan belum mampu mengatasi banjir secara menyeluruh.

"Saat rob datang, siswa sudah terbiasa memakai sandal, bahkan mereka berangkat dan pulang sekolah dengan digendong orang tua," katanya.

Banjir rob kembali merendam SD Yayasan Karya Putra di Kalianak, Surabaya. Ratusan siswa tetap belajar meski harus memakai sandal dan digendong orang tua.
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TAGS   banjir rob sekolah terendam banjir banjir surabaya banjir MPLS Surabaya banjir rob Kalianak Timur SD Yayasan Karya Putra banjir rob Surabaya berita pendidikan

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