Cuaca Jawa Timur 16 Juli 2026, Pagi-Malam Cerah hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (16/7).

Paginya Kota Batu cerah berawan. Wilayah lainnya cerah.

Siangnya Kota Batu cerah berawan dan berawan. Wilayah lainnya cerah.

Sorenya Kota Batu, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Banyuwangi, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lumajang, Mojokerto, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Situbondo, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 14-32 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)