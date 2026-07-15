Biaya Sekolah Terus Naik, Prasmul dan Danamon Hadirkan Solusi Perencanaan Pendidikan

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Universitas Prasetiya Mulya, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia meluncurkan Danamon Prasmul EduWealth (DPEW), sebuah ekosistem perencanaan pendidikan yang dirancang membantu keluarga Indonesia mempersiapkan dana pendidikan anak secara lebih terencana, berkelanjutan, dan terlindungi.

Program bertajuk ‘Unlock the Future itu mengintegrasikan layanan pendidikan, perencanaan keuangan, dan perlindungan asuransi dalam satu ekosistem untuk membantu orang tua menyusun strategi pendidikan anak sejak dini.

Peluncuran DPEW digelar di Auditorium Harry-Jusuf, Kampus BSD City Universitas Prasetiya Mulya dan dihadiri para orang tua, kepala sekolah, guru bimbingan konseling, komunitas pendidikan, hingga pelaku industri.

Ketua Pengurus Yayasan Prasetiya Mulya Prof Djisman S Simandjuntak mengatakan pendidikan merupakan investasi terbaik yang dapat diberikan orang tua kepada anak.

Menurut dia, perencanaan pendidikan tidak lagi hanya soal memilih perguruan tinggi, tetapi juga memastikan setiap anak memiliki kesempatan meraih potensi terbaik tanpa terkendala kesiapan finansial keluarga.

"Kami ingin membantu keluarga Indonesia mempersiapkan perjalanan pendidikan anak secara lebih terstruktur sehingga keputusan pendidikan tidak lagi dibatasi oleh kesiapan finansial semata," ujar Djisman.

Kolaborasi tersebut dilatarbelakangi tren kenaikan biaya pendidikan yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata biaya pendidikan jenjang SMA meningkat dari sekitar Rp4,6 juta pada 2018 menjadi Rp10,2 juta pada 2024. Sementara itu, biaya pendidikan tinggi juga kembali naik hingga sekitar Rp19 juta pada 2024.