JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Rektorat Uinsa Tegaskan Penunjukan Plt Rektor Jadi Kewenangan Kemenag

Rektorat Uinsa Tegaskan Penunjukan Plt Rektor Jadi Kewenangan Kemenag

Rabu, 15 Juli 2026 – 21:00 WIB
Rektorat Uinsa Tegaskan Penunjukan Plt Rektor Jadi Kewenangan Kemenag - JPNN.com Jatim
Perwakilan rektorat Uinsa saat menemui mahasiswa yang melakukan demo terkait transparansi penunjukan Plt Rektor. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus Jalan Ahmad Yani, Rabu (15/7). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan, salah satunya meminta transparansi terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Uinsa.

Massa aksi sempat berupaya mendorong pagar yang dijaga petugas keamanan karena meminta Plt RektorUinsa Prof Akh.

Muzakki menemui mereka secara langsung. Namun, permintaan itu tidak dapat dipenuhi lantaran Prof Muzakki disebut sedang berada di Jakarta.

Baca Juga:

Perwakilan rektorat yang menemui massa, Plt Wakil Rektor III Uinsa Prof Abdul Muhid, juga tidak memenuhi permintaan mahasiswa untuk menghubungkan Prof Muzakki melalui panggilan video. Setelah beberapa saat berdialog, Muhid kembali masuk ke Gedung Rektorat.

Saat dimintai tanggapan mengenai aksi tersebut, Muhid enggan memberikan komentar panjang.

"No comment. Ya, itu kan aspirasi, monggo disampaikan saja. No comment, ya,” kata Muhid kepada wartawan.

Baca Juga:

Menanggapi tuntutan mahasiswa mengenai transparansi penunjukan Plt Rektor, Muhid menegaskan bahwa proses tersebut merupakan kewenangan Kementerian Agama, bukan pihak kampus.

"Kan kewenangan menteri, kami kan pelaksana saja,” ujarnya.

Pihak Rektorat Uinsa memberikan jawaban terkait penunjukan Plt Rektor di kampusnya yang meimicu demo mahasiswa.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   UINSA mahasiswa UINSA Demo demo mahasiswa UINSA transparansi Plt rektor UINSA

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU