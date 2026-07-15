Rektorat Uinsa Tegaskan Penunjukan Plt Rektor Jadi Kewenangan Kemenag

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus Jalan Ahmad Yani, Rabu (15/7). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan, salah satunya meminta transparansi terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Uinsa.

Massa aksi sempat berupaya mendorong pagar yang dijaga petugas keamanan karena meminta Plt RektorUinsa Prof Akh.

Muzakki menemui mereka secara langsung. Namun, permintaan itu tidak dapat dipenuhi lantaran Prof Muzakki disebut sedang berada di Jakarta.

Perwakilan rektorat yang menemui massa, Plt Wakil Rektor III Uinsa Prof Abdul Muhid, juga tidak memenuhi permintaan mahasiswa untuk menghubungkan Prof Muzakki melalui panggilan video. Setelah beberapa saat berdialog, Muhid kembali masuk ke Gedung Rektorat.

Saat dimintai tanggapan mengenai aksi tersebut, Muhid enggan memberikan komentar panjang.

"No comment. Ya, itu kan aspirasi, monggo disampaikan saja. No comment, ya,” kata Muhid kepada wartawan.

Menanggapi tuntutan mahasiswa mengenai transparansi penunjukan Plt Rektor, Muhid menegaskan bahwa proses tersebut merupakan kewenangan Kementerian Agama, bukan pihak kampus.

"Kan kewenangan menteri, kami kan pelaksana saja,” ujarnya.