Gojek Hadirkan GoCar di RSU dr Soetomo, Permudah Mobilitas Pasien dan Pengunjung

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gojek bekerja sama dengan RSU dr Soetomo Surabaya menghadirkan layanan GoCar di lingkungan rumah sakit untuk mempermudah akses transportasi bagi pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan tenaga kesehatan.

Kolaborasi tersebut menjadikan RSU dr Soetomo sebagai rumah sakit pertama di Jawa Timur yang menyediakan layanan GoCar secara terintegrasi di kawasan rumah sakit.

Direktur RSU dr Soetomo Cita Rosita Sigit Prakoeswa mengatakan rumah sakit rujukan nasional itu melayani sekitar 2.000 hingga 3.000 pasien poliklinik setiap hari.

Selain itu, RSU dr Soetomo didukung sekitar 5.000 karyawan tetap serta ribuan peserta pendidikan dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya.

"Ini merupakan pangsa yang besar dan membutuhkan dukungan transportasi. Sebelumnya kami telah bekerja sama dengan Gojek melalui layanan medical check up dan pengantaran obat yang berjalan dengan baik. Kini kerja sama diperluas dengan menghadirkan layanan transportasi bagi pasien dan keluarga pasien," kata Cita, Rabu (15/7).

Menurut dia, layanan GoCar akan membantu mobilitas pasien karena kawasan RSU dr Soetomo memiliki luas sekitar 18 hektare.

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Layanan tersebut diharapkan memudahkan pasien lanjut usia, penyandang disabilitas, maupun pasien dengan kondisi kesehatan tertentu yang membutuhkan akses transportasi yang lebih nyaman.

Cita juga mengapresiasi program potongan harga yang diberikan Gojek karena dinilai dapat meringankan biaya transportasi pasien dan memberikan kenyamanan bagi tenaga kesehatan.