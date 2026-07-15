JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Gojek Hadirkan GoCar di RSU dr Soetomo, Permudah Mobilitas Pasien dan Pengunjung

Gojek Hadirkan GoCar di RSU dr Soetomo, Permudah Mobilitas Pasien dan Pengunjung

Rabu, 15 Juli 2026 – 20:32 WIB
Gojek Hadirkan GoCar di RSU dr Soetomo, Permudah Mobilitas Pasien dan Pengunjung - JPNN.com Jatim
Kolaborasi Gojek dan RSUD dr Soetomo menghadirkan layanan GoCar terintegrasi. Fasilitas ini diharapkan membuat mobilitas pasien lebih cepat, aman, dan nyaman. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gojek bekerja sama dengan RSU dr Soetomo Surabaya menghadirkan layanan GoCar di lingkungan rumah sakit untuk mempermudah akses transportasi bagi pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan tenaga kesehatan.

Kolaborasi tersebut menjadikan RSU dr Soetomo sebagai rumah sakit pertama di Jawa Timur yang menyediakan layanan GoCar secara terintegrasi di kawasan rumah sakit.

Direktur RSU dr Soetomo Cita Rosita Sigit Prakoeswa mengatakan rumah sakit rujukan nasional itu melayani sekitar 2.000 hingga 3.000 pasien poliklinik setiap hari.

Baca Juga:

Selain itu, RSU dr Soetomo didukung sekitar 5.000 karyawan tetap serta ribuan peserta pendidikan dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya.

"Ini merupakan pangsa yang besar dan membutuhkan dukungan transportasi. Sebelumnya kami telah bekerja sama dengan Gojek melalui layanan medical check up dan pengantaran obat yang berjalan dengan baik. Kini kerja sama diperluas dengan menghadirkan layanan transportasi bagi pasien dan keluarga pasien," kata Cita, Rabu (15/7).

Menurut dia, layanan GoCar akan membantu mobilitas pasien karena kawasan RSU dr Soetomo memiliki luas sekitar 18 hektare.

Baca Juga:

Layanan tersebut diharapkan memudahkan pasien lanjut usia, penyandang disabilitas, maupun pasien dengan kondisi kesehatan tertentu yang membutuhkan akses transportasi yang lebih nyaman.

Cita juga mengapresiasi program potongan harga yang diberikan Gojek karena dinilai dapat meringankan biaya transportasi pasien dan memberikan kenyamanan bagi tenaga kesehatan.

Gojek resmi menghadirkan layanan GoCar di RSU dr Soetomo Surabaya. Empat titik penjemputan disiapkan untuk mempermudah akses transportasi pasien.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   gojek layanan gocar transportasi online rumah sakit RSU dr Soetomo RSUD dr Soetomo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU