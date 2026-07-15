Niat Menolong Korban Kecelakaan, Pejalan Kaki di Bangkalan Tewas Tertabrak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejadian nahas menimpa seorang pria pejalan kaki berinisial H (35). Warga Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan itu meninggal dunia tertabrak truk saat hendak menolong korban kecelakaan.

Insiden itu terjadi di Raya Galis Desa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Rabu (15/7) pukul 03.00 WIB.

Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama menjelaskan kejadian itu bermula kendaraan truk Toyotan Dyna bernomor polisi H 9646 FA yang dikemudikan ITW (33) warga Sampang berjalan dari barat ke timur.

"Sesampainya di tempat kejadian menabrak Kendaraan Mits colt diesel bernomor polisi M 8919 UN dikemudikan HY yang berjalan di depannya dari barat ke timur," kata Agung, Rabu (15/7).

Seorang pejalan kaki berinisia H yang mengetahui insiden itu berusaha menolong korban kecelakaan.

Namun, nahas H justru ditabrak oleh truk Fuso bernomor polisi L 8629 UW yang dikemudikan AS (38) yang berjalan dari barat ke timur.

"Akibat kecelakaan tersebut pejalan kaki meninggal dunia, dan dua orang lainnya mengalami luka ringan," pungkasnya. (mcr23/jpnn)