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Niat Menolong Korban Kecelakaan, Pejalan Kaki di Bangkalan Tewas Tertabrak

Rabu, 15 Juli 2026 – 19:07 WIB
Niat Menolong Korban Kecelakaan, Pejalan Kaki di Bangkalan Tewas Tertabrak - JPNN.com Jatim
Nasib nahas menimpa seorang pria pejalan kaki berinisial H (35 tahun). Warga Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan itu meninggal dunia tertabrak truk saat hendak menolong korban kecelakaan. Foto: Humas Polres Bangkalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejadian nahas menimpa seorang pria pejalan kaki berinisial H (35). Warga Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan itu meninggal dunia tertabrak truk saat hendak menolong korban kecelakaan.

Insiden itu terjadi di Raya Galis Desa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Rabu (15/7) pukul 03.00 WIB.

Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama menjelaskan kejadian itu bermula kendaraan truk Toyotan Dyna bernomor polisi H 9646 FA yang dikemudikan ITW (33) warga Sampang berjalan dari barat ke timur.

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"Sesampainya di tempat kejadian menabrak Kendaraan Mits colt diesel bernomor polisi M 8919 UN dikemudikan HY yang berjalan di depannya dari barat ke timur," kata Agung, Rabu (15/7).

Seorang pejalan kaki berinisia H yang mengetahui insiden itu berusaha menolong korban kecelakaan.

Namun, nahas H justru ditabrak oleh truk Fuso bernomor polisi L 8629 UW yang dikemudikan AS (38) yang berjalan dari barat ke timur.

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"Akibat kecelakaan tersebut pejalan kaki meninggal dunia, dan dua orang lainnya mengalami luka ringan," pungkasnya. (mcr23/jpnn)

Pejalan kaki tewas tertabrak truk Fuso saat hendak menolong korban kecelakaan

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

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TAGS   Bangkalan pejalan kaki tewas tertabrak kecelakaan bangkalan kecelakaan beruntun bangkalan

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