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Emil Dardak: Manufacturing Surabaya Jadi Motor Kolaborasi Industri dan Energi Hijau

Rabu, 15 Juli 2026 – 18:30 WIB
Emil Dardak: Manufacturing Surabaya Jadi Motor Kolaborasi Industri dan Energi Hijau - JPNN.com Jatim
Manufacturing Surabaya ke-20 menjadi ajang kolaborasi industri terbesar di Indonesia Timur, sekaligus memperkuat pengembangan energi baru dan terbarukan. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pameran Manufacturing Surabaya ke-20 resmi dibuka di Grand City Convention & Exhibition (Convex) Surabaya, Rabu (15/7). Ajang manufaktur terbesar di Indonesia Timur itu menjadi wadah mempercepat transformasi industri, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Komitmen tersebut, kata Emil, sejalan dengan target Indonesia menuju net zero carbon economy pada 2050.

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"Transisi energi tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi harus dicicil mulai sekarang. Caranya melalui peralihan sumber energi dan konservasi energi atau meningkatkan efisiensi penggunaan energi," kata Emil.

Menurut dia, perkembangan teknologi manufaktur kini semakin mengarah pada efisiensi energi dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

Karena itu, Manufacturing Surabaya menjadi ruang strategis yang mempertemukan pelaku industri, penyedia teknologi, investor, dan pemerintah untuk memperkuat kolaborasi.

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"Yang paling mahal sebenarnya adalah mempertemukan para pelaku. Ketika mereka saling berbicara dan berkolaborasi, maka akan lahir berbagai inovasi yang relevan dengan tantangan masa depan," ujarnya.

Emil menyebut Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai pusat manufaktur nasional.
Sektor manufaktur menyumbang lebih dari 30 persen terhadap perekonomian Jawa Timur dan berkontribusi sekitar 22 persen terhadap total industri manufaktur nasional.

Pameran Manufacturing Surabaya 2026 menghadirkan solusi industri, energi, dan agrikultur. Emil Dardak mendorong percepatan industri hijau di Jawa Timur.
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TAGS   Manufacturing Surabaya Emil Elestianto Dardak transisi energi pameran manufaktur industri manufaktur Indonesia Energy Week Surabaya

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