Spesialis Jambret Perempuan dan Anak di Lumajang Ditangkap, Terungkap Berkat CCTV

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Sat Reskrim Polres Lumajang berhasil menangkap seorang pria yang diduga menjadi spesialis penjambretan dengan sasaran perempuan dan anak-anak.

Pelaku berinisial GIP (28) diringkus setelah identitasnya terungkap dari rekaman kamera pengawas (CCTV) di wilayah perbatasan Desa Jokarto, Kecamatan Tempeh, dan Kecamatan Sumbersuko.

Kasi Humas Polres Lumajang Ipda Suprapto mengatakan aksi penjambretan terjadi pada Rabu (8/7) sekitar pukul 11.30 WIB.

Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap GIP di rumahnya di Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, pada Minggu (12/7) sekitar pukul 20.00 WIB.

"Berbekal rekaman kamera CCTV, petugas melakukan profiling hingga mengarah kepada identitas pelaku. Setelah itu anggota bergerak dan berhasil mengamankan yang bersangkutan di kediamannya," kata Ipda Suprapto, Rabu (15/7).

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menyembunyikan barang hasil kejahatan di sebuah rumah kosong dekat waduk di Desa Kunir Kidul agar tidak dicurigai warga.

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Petugas kemudian mengamankan barang bukti milik korban sebelum membawa pelaku ke Polres Lumajang untuk menjalani proses hukum.

"Selanjutnya petugas mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti milik korban untuk dibawa ke Polres Lumajang guna menjalani proses hukum lebih lanjut," ujarnya.