Mahasiswa Uinsa Gelar Aksi, Tolak Dugaan Intervensi Politik dalam Pemilihan Rektor

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Uinsa) menggelar aksi demontrasi di depan kampus Jalan Ahmad Yani Surabaya sisi kiri, Rabu (15/7).

Pantauan JPNN, massa aksi yang kompak mengenakan pakaian serba hitam tiba di depan kampus sekitar pukul 14.15 WIB usai berjalan dari Jatim Expo Surabaya.

Massa aksi membawa poster hingga spanduk yang berisi tuntutan, seperti 'Selamatkan Kampus dari Muzakki', 'Tolak Oknum Pelacur Pendidikan Tinggi', 'Reset Uinsa'.

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Tak selang beberapa lama, massa aksi langsung membakar sebuah ban sembari melakukan orasi.

Dalam aksi ini mereka membawa tujuh tuntutan antara lain :

1. Tolak mekanisme pemilihan rektor yang tertutup dan tidak demokratis di dalam tubuh PTKIN di bawah Kementerian Agama



2. Cabut PMA nomor 4 tahun 2024 yang sarat akan kepentingan elit politik dan menciderai independensi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).



3.Cabut SK Plt rektor yang bertentangan dengan PMA nomor 17 tahun 2021