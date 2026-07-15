Indonesia Energy Week Surabaya 2026 Resmi Dibuka, Emil Dardak Dorong Kolaborasi Industri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indonesia Energy Week Surabaya 2026 resmi dibuka di Grand City Convention & Exhibition Surabaya, Rabu (15/7).

Pameran yang berlangsung hingga 18 Juli itu menjadi ajang kolaborasi sektor energi, manufaktur, utilitas, dan agrikultur untuk memperkuat daya saing industri di Indonesia Timur.

Agenda ini merupakan bagian dari ekspansi regional Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 dengan menghadirkan Electric & Power Indonesia–Surabaya dan Water Indonesia–Surabaya.

Pameran tersebut juga digelar bersamaan dengan Manufacturing Surabaya edisi ke-20 serta Growtech Indonesia dengan mengusung tema New Industrial Hub di Indonesia Timur.

Pembukaan dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama perwakilan pemerintah, Kadin Jawa Timur, Konsulat Jenderal Jepang, asosiasi industri, akademisi, hingga pelaku usaha.

Emil menilai kolaborasi tiga pameran tersebut mencerminkan arah pembangunan industri yang semakin terintegrasi.

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Menurut dia, daya saing kawasan industri kini tidak hanya ditentukan kapasitas produksi, tetapi juga kesiapan energi, utilitas, teknologi, inovasi, dan keberlanjutan.

"Pertumbuhan industri hari ini tidak lagi bisa dipandang secara sektoral. Persaingan ditentukan oleh kemampuan berinovasi, memanfaatkan teknologi, meningkatkan efisiensi, serta menerapkan prinsip keberlanjutan," ujar Emil.