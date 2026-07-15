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KORMI Surabaya Laporkan Dugaan Pemerasan Rp1 Miliar ke Dispora Jatim

Rabu, 15 Juli 2026 – 16:10 WIB
KORMI Surabaya Laporkan Dugaan Pemerasan Rp1 Miliar ke Dispora Jatim - JPNN.com Jatim
Dispora Jatim terima aduan Kormi Surabaya soal dugaan pemerasaan Rp1 miliar untuk terbitkan surat kepengurusan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Surabaya menggelar aksi damai di kantor di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur, Rabu (15/6).

Aksi demonstrasi dimulai pukul 10.00 WIB. Setibanya di lokasi mereka menggelar orasi dilanjutkam dengan senam bersama.

Tak selang beberapa lama, perwakilan massa yang dipimpin Armuji, selaku Ketua Kormi Kota Surabaya, masuk ke dalam Kantor Dispora, untuk beraudiensi dengan Kepala Dispora Jawa Timur M Hadi Wawan Guntoro.

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Plt Ketua KORMI Kota Surabaya Heru menjelaskan, duduk perkara bermula setelah menggelar Musyawarah Kota (Muskot), Sabtu (23/5).

Pihaknya juga mengajukan pengesahan SK kepengurusan baru, periode 2026–2030. Dalam musyawarah itu telah terpilih secara aklamasi Armuji, menjadi Ketua

“Tim Formatur telah menyusun kepengurusan, melalui Email Kormi Jawa Timur, namun selama satu bulan tidak ada jawaban dari pihak Kormi Jawa Timur,” jelas Heru.

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Karena tidak ada kejelasan, lanjut Heru,  Armuji berinisiatif menghubungi pengurus Kormi Jawa Timur.

“Dalam komunikasi tersebut, pihak Kormi Jatim diduga meminta sejumlah uang sebesar Rp1 miliar, sebagai syarat agar SK kepengurusan Kormi Surabaya diterbitkan. Percakapan yang berisi permintaan dana tersebut telah direkam oleh Cak Ji,” ujarnya.

KORMI Surabaya mengadukan dugaan permintaan Rp1 miliar untuk pengesahan SK kepengurusan ke Dispora Jatim. Aduan akan dikoordinasikan ke Kemenpora
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TAGS   dispora jatim Kormi surabaya Kormi Surabaya laporkan Kormi Jatim Kormi Jatim

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