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Lolos Magang Internasional di Thailand, Mahasiswi Untag Surabaya Bagikan Tips Sukses

Rabu, 15 Juli 2026 – 12:07 WIB
Lolos Magang Internasional di Thailand, Mahasiswi Untag Surabaya Bagikan Tips Sukses - JPNN.com Jatim
Mahasiswi FIB Untag Surabaya menjalani magang di hotel bintang lima Thailand. Simak kisahnya menghadapi culture shock hingga melayani tamu internasional. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswi Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Annisa Putri Anggraini, mendapat kesempatan menjalani program magang internasional di Thailand.

Mahasiswi angkatan 2023 itu mengikuti program melalui Walailak University Thailand dan kini menjalani magang sebagai spa receptionist di Santiburi Koh Samui, salah satu hotel berbintang lima di Negeri Gajah Putih.

Bagi Annisa, pengalaman tersebut menjadi kesempatan berharga untuk mengenal dunia kerja internasional, khususnya di industri hospitality.

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Selain mengasah kemampuan bahasa Inggris, dia juga mempelajari standar pelayanan hotel berbintang serta budaya kerja lintas negara.

Perjalanan Annisa hingga lolos program magang tidaklah mudah. Dia harus melewati sejumlah tahapan seleksi, mulai dari penyusunan esai, wawancara dengan pihak Untag Surabaya, wawancara bersama pihak hotel, hingga sesi akhir dengan manajer Departemen Spa.

Menurut Annisa, persiapan matang menjadi salah satu kunci keberhasilannya.

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"Persiapan yang paling membantu adalah meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris, terutama untuk menghadapi wawancara. Selain itu, saya juga mempersiapkan CV dengan sebaik mungkin, mempelajari profil perusahaan tempat saya akan magang, serta melatih cara menjawab pertanyaan interview dengan percaya diri," ujarnya.

Selama magang, Annisa bertugas sebagai spa receptionist yang menjadi garda terdepan dalam melayani tamu.

Mahasiswi FIB Untag Surabaya menjalani magang di hotel bintang lima Thailand. Simak kisahnya menghadapi culture shock hingga melayani tamu internasional.
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TAGS   magang internasional untag surabaya hotel bintang lima spa receptionist hospitality Thailand program magang internasional berita pendidikan

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